Вступ до ЄС і НАТО: Кулеба закликав визначити "дорожню карту"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав США та їхніх європейських союзників інституційно закріпити місце України в західному світі ухваленням дорожньої карти вступу України до НАТО та Європейського Союзу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Після 1991 року спільна історія певний час ще об’єднувала країни, які повстали на руїнах Союзу. Проте у наступні десятиріччя вони рухалися вкрай різними траєкторіями, а спільний досвід втрачав важливість. Західним країнам час позбутися погляду на регіон як просто "пострадянський простір" , - написав Кулеба в статті для видання Foreign Affairs.

"Що США та їхні союзники мають змінити у своїй політиці, аби вона відповідала новим реаліям? У випадку України йдеться насамперед про інституціалізацію місця нашої держави у західному світі. Час США та європейським союзникам врешті визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС" , - додав він.

Міністр зазначив, що США та їхні західні партнери мають можливість розробити амбітну стратегію щодо регіону, що передбачає особливу політику з урахуванням обставин окремих країн та блоків.

"У випадку України та Грузії, головним пріоритетом має бути просування на шляху вступу наших країн до НАТО. Як сам Альянс зазначив у підсумковій декларації саміту 2008 року в Бухаресті та підтвердив на саміті в Брюсселі цього року, цей день неминуче настане" , - наголосив міністр.

За його словами, крім взаємодії з безпеки, Україна та Грузія також віддані подальшій економічній та політичній інтеграції з Європою. Він нагадав, що разом зі своїм колегою з Молдови, міністри закордонних справ України та Грузії заснували цього року в Києві "Асоційоване тріо", яке декларує мету набуття членства трьох країн у Європейському Союзі.

"Поглиблення взаємодії з цією групою країн надає Європі можливість зміцнити свій глобальний вплив, розширити простір своїх демократичних цінностей та накачати додаткові економічні м’язи. Це також сприяє адміністрації Джозефа Байдена у втіленні його мети підтримати трансатлантичну єдність та зміцнити східний кордон демократичної Європи" , - додав Кулеба.

Глава МЗС України зазначив, що Україна вже досягла значного прогресу в реформах, хоча потрібні подальші внутрішні трансформації. Йдеться насамперед про викорінення корупції, додав він.