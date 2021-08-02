Дві українки вийшли до фіналу Олімпіади-2020

Українські легкоатлетки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук пробилися до фіналу забігу на 400 метрів з бар'єрами на Олімпіаді 2020 року в Токіо. Вперше в історії наша країна буде представлена в медальному змаганні в цій дисципліні на ОІ, повідомляє Обозреватель.

Обидві наші співвітчизниці зайняли треті місця в попередніх забігах. Рижикова подолала дистанцію за 54,23 секунди, а Ткачук була повільнішою за партнерку по команді все на дві тисячні.

Не потрапивши до топ-2, українки не змогли напряму опинитися в фіналі. Однак вони були найкращими серед спортсменок, які зайняли треті місця.

Таблиця забігу на 400 метрів з бар'єрами.

Результати забігу на 400 метрів з бар'єрами.

Відзначимо, що вирішальний забіг в цій дисципліні відбудеться 4 серпня. Початок – в 5:30 за київським часом. Ніколи раніше за 30-річну історію не мала двох фіналісток в бігу на 400 метрів з бар'єрами на Олімпійських іграх.

Крім того, Романчуку вдалося завоювати єдине на сьогоднішній день "срібло" нашої збірної.