Концерт до Дня Незалежності: відомі імена виконавців

У святковому концерті, присвяченому 30-річчю від Дня Незалежності України, візьмуть участь 35 виконавців і музичних груп. Концерт пройде 24 серпня на НСК Олімпійський, повідомляє Кореспондент.

"Це виконавці, яких ми вже давно знаємо і любимо, і ті, з якими ми познайомилися зовсім недавно, але вони вже увійшли в історію" , - йдеться в повідомленні.

Так, на концерті виступлять: