Концерт до Дня Незалежності: відомі імена виконавців

Концерт до Дня Незалежності: відомі імена виконавців

У святковому концерті, присвяченому 30-річчю від Дня Незалежності України, візьмуть участь 35 виконавців і музичних груп. Концерт пройде 24 серпня на НСК Олімпійський, повідомляє Кореспондент.

"Це виконавці, яких ми вже давно знаємо і любимо, і ті, з якими ми познайомилися зовсім недавно, але вони вже увійшли в історію", - йдеться в повідомленні.

Так, на концерті виступлять:

  • Сергій Бабкін
  • Ірина Білик
  • Олег Винник
  • Воплі Відоплясова
  • Брати Гадюкіни
  • Валентин Дитюк
  • Тіна Кароль
  • Ніна Матвієнко
  • Арсен Мірзоян
  • Наталя Могилевська
  • Людмила Монастирська
  • Океан Ельзи
  • Віктор Павлик
  • Тарас Петриненко
  • Оля Полякова
  • Олександр Пономарьов
  • Потап
  • Софія Ротару
  • Руслана
  • Скай
  • Скрябін
  • Христина Соловій
  • ТНМК
  • Brutto
  • Dorofeeva
  • Dzidzio
  • GO_A
  • Jamala
  • Kazka
  • Monatik
  • Mozgi
  • Tayanna
  • Verka Serduchka
  • Kyiv Symphony Orchestra
  • Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського
Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics