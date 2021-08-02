Концерт до Дня Незалежності: відомі імена виконавців
У святковому концерті, присвяченому 30-річчю від Дня Незалежності України, візьмуть участь 35 виконавців і музичних груп. Концерт пройде 24 серпня на НСК Олімпійський, повідомляє Кореспондент.
"Це виконавці, яких ми вже давно знаємо і любимо, і ті, з якими ми познайомилися зовсім недавно, але вони вже увійшли в історію", - йдеться в повідомленні.
Так, на концерті виступлять:
- Сергій Бабкін
- Ірина Білик
- Олег Винник
- Воплі Відоплясова
- Брати Гадюкіни
- Валентин Дитюк
- Тіна Кароль
- Ніна Матвієнко
- Арсен Мірзоян
- Наталя Могилевська
- Людмила Монастирська
- Океан Ельзи
- Віктор Павлик
- Тарас Петриненко
- Оля Полякова
- Олександр Пономарьов
- Потап
- Софія Ротару
- Руслана
- Скай
- Скрябін
- Христина Соловій
- ТНМК
- Brutto
- Dorofeeva
- Dzidzio
- GO_A
- Jamala
- Kazka
- Monatik
- Mozgi
- Tayanna
- Verka Serduchka
- Kyiv Symphony Orchestra
- Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського