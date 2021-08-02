Похолодання та дощі: де яка погода очікується 3 серпня

На початку серпня погода в Україні почала трохи змінюватися. На захід прийшло похолодання, а в деякі регіони та окремі області – дощі з грозами. Що синоптики обіцяють нам на третій день серпня – читайте далі.

Отже, у вівторок, 3 серпня, на заході України буде все так само прохолодно - близько 23-26°С удень і всього 12-15°С уночі. Такі ж показники очікуються й у Житомирській області. У центрі та на півночі буде трохи тепліше, але теж не спекотно - близько 25-28°С удень і 14-19°С уночі. На сході та на півдні країни, в основному, також трохи спаде спека - очікується від 27 до 31°С удень і 18-22°С уночі. Проте, подекуди ситуація поки незмінна - у Луганській області обіцяють близько 33-35°С удень і 17-19°С уночі, а в Запорізькій області та в Криму - 31-33°С удень і 18-22°С уночі.

Дощі з грозами 3 серпня проллють у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях, а також на сході та на півдні країни (крім Одеської області). Найбільш вітряно буде на півночі - там очікуються шквали 11-14 км/год у середньому, у Чернігівській області до 18 км/год. На сході, на півдні та в центрі буде спокійніше - близько 7-11 км/год у середньому, але також місцями можливі шквали до 18 км/год. Найменш вітряно буде на заході та в Криму - приблизно 4-7 км/год у середньому.

Укргідрометцентр попереджає, що 3 серпня в східних, а також у Сумській, Житомирській, Київській областях і в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 3 серпня в південних, східних, більшості центральних областей, а вдень і на Прикарпатті очікуються грози. Удень в окремих районах можливі град і шквали 15-20 м/с (рівень небезпеки жовтий).

У столиці України, Києві , 3 серпня очікується температура від 16 до 26°С протягом дня, вітер 7-14 км/год і легка хмарність. Опадів не прогнозується.