"Укрзалізниця" оприлюднила обсяг пасажироперевезень за липень

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) за липень перевезла близько 3,2 млн пасажирів у дальньому сполученні, що становить 70% від докарантинного рівня (останні тижні місяця - на рівні 72-73%), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомила пресслужба компанії в понеділок, за результатами першого півріччя відновлено 49% від пасажиропотоку 2019 роки (перевезено 9,5 млн пасажирів). У червні цей показник досяг 63,4% (1,4 млн пасажирів).

Відзначається, що за станом на липень УЗ відновила 77% від пікової кількості поїздів в порівнянні з 2019 роком: Наразі курсують 100 поїздів (в порівнянні зі 129 у 2019 році та 68 - у 2020-му).