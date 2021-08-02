Мендель відповіла на хейт сексуальною фотосесією

Колишня прес-секретар президента України Юлія Мендель похвалилася у мережі сексуальною фотосесією, повідомляє УНІАН.

Відповідні фото вона виклала у своєму Instagram.

"Два роки політичного цькування. Розкажіть мені, що у нас в суспільстві все добре з гендерним питанням. Два роки "обсмоктування" кожної фотографії, нездорова увага до одягу, аксесуарів, моєї ваги і частин тіла. Два роки, коли все не так у моїй фігурі, стилі, зачісці, бровах, виразі обличчя, мейку, взутті…

Два роки дискредитації і ненависті у соцмережах. Дикого невігластва, зневаги через зневіру, що "така, як я", працює так само багато і так само важливо, як і "дорослі дяді". Два роки, коли хтось знає краще, а я – максимум – годжуся на сексуальну об‘єктивацію. Два роки, що зробили мене сильнішою. І оцінити які по-справжньому можна тільки тепер" , - розповіла Мендель про період роботи на посаді прессекретаря президента.

Фото з Instagram Юлії Мендель

Вона зазначила, що за місяць їй виповнюється 35, і вона "рада всьому, що встигла. І рада кожній зморшці і складці на своєму тілі. І кожному шпину, сказаному вслід".

Фото з Instagram Юлії Мендель

"Після двох років політичного мочилова (а ви знали, що телеканал "Прямий" хоче в мене "неупереджене" інтерв`ю?:)) я можу викласти фотографії і впевнено сказати – на них все не просто "як треба", на них все значно краще, ніж у зарозумілих снобів, шиплячих крюкових, єсівців, що не бачать себе збоку, безликих ботів Раїс Раїс, патріотичних псевдопатріотів та сили-силенної інших нещасних, не здатних мислити і жити на повну" , - зазначила Мендель.

Фото з Instagram Юлії Мендель