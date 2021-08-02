Ляшко заявив про готовність України до нової хвилі COVID-19

В Україні поки немає ознак національного та регіонального спалахів коронавірусу. Система охорони здоров'я країни вже готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, викликаної штамом "Дельта", повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

При цьому міністр підкреслив, що найкращий захист від коронавірусу - це вакцинація.

Ляшко повідомив, що в Україну надійшло майже 12 млн доз вакцин від коронавірусу. До того ж у серпні в країну приїде щонайменше 5 млн доз вакцини.