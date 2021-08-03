Доходи держбюджету в липні перевиконано на 6,9%

Доходи державного бюджету України в липні 2021 року становили 92,58 млрд грн, що на 6,9% вище планового показника і на 34% менше липня-2020, свідчать дані Державної казначейської служби (ДКСУ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненими службою даними, загальний фонд держбюджету в липні поповнився 75,57 млрд грн, що на 2,2% вище плану і на 30,4% нижче показника липня-2020.

Щодо показників бюджетних доходів за січень-липень, то вони у 2021 році перевиконані на 7% від плану і на 16,3% перевищують торішній рівень за зазначений період.

Загалом за сім місяців цього року держбюджет отримав 684,5 млрд грн, зокрема за загальним фондом – майже 581,5 млрд грн, що на 4,6% вище плану і на 14,3% вище показників січня-липня-2020.

Як зазначило казначейство, митниця в липні поточного року принесла 33 млрд грн, що на 0,5% вище очікуваного показника і на 29,3% вище показника аналогічного місяця 2020 року. У січні-липні цього року митні надходження становили 207 млрд грн, що на 4,1% перевищило індикатив Мінфіну і на 37,8% – протягом семи місяців минулого року.

Податкові надходження в липні принесли до бюджету 39,5 млрд грн, ця сума на 4,2% вище планового рівня і на 33,4% – торішнього.

За січень – липень 2021 податкові надходження принесли до бюджету майже 330,5 млрд грн і на 6% були вище очікуваного показника і на 10,4% – січня-липня-2020, показують дані ДКСУ.

Згідно з даними Держказначейства, відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) минулого місяця дещо знизилося до 11,15 млрд грн порівняно з червневими 11,99 млрд грн і 12,9 млрд грн у травні.

Доходи місцевих бюджетів за сім місяців цього року були на 3,7% вище очікуваного рівня – 192 млрд грн, що на 20,4% вище семи місяців 2020-го. У липні місцеві бюджети отримали 29,4 млрд грн, що на 10,8% вище плану і на 18,3% більше торішнього рівня.

Надходження від ЄСВ у липні становлять 29,3 млрд грн, що на 20,1% більше, ніж у липні-2020.

Як повідомлялося, доходи держбюджету у 2021 році визначені в розмірі 1,084 трлн грн, зокрема 959,854 млрд грн за загальним фондом, витрати – 1,32 трлн грн і 1,183 трлн грн відповідно.