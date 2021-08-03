Вічна класика: сукні, які ніколи не виходять із трендів
Настає момент - і нам потрібно вбратися в класичне плаття. Не в тренди сезону, не в таке, як у інфлюенсерів, а в таке, яке залишається в моді практично завжди, повідомляє РБК-Украина.
Стиліст Юлія Литвинова розповіла у своєму блозі в Instagram, в якій сукні можна піти хоч на випускний, хоч на весілля до подруги - вічна класика!
Сукні, які завжди в тренді
Чорне вечірнє
З вишуканим декольте
На тонких бретельках
З рукавами-буфами
Автор: Тетяна Турчанікова