Вічна класика: сукні, які ніколи не виходять із трендів

Настає момент - і нам потрібно вбратися в класичне плаття. Не в тренди сезону, не в таке, як у інфлюенсерів, а в таке, яке залишається в моді практично завжди, повідомляє РБК-Украина.

Стиліст Юлія Литвинова розповіла у своєму блозі в Instagram, в якій сукні можна піти хоч на випускний, хоч на весілля до подруги - вічна класика!

Сукні, які завжди в тренді

Чорне вечірнє

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

З вишуканим декольте

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s

На тонких бретельках

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

З рукавами-буфами

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s

Автор: Тетяна Турчанікова