Валютний ринок: підсумки першого дня серпня

Як ми й припускали, в перший робочий день серпня котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку не тільки призупинили падіння, але і виросли на кілька копійок.

Головними покупцями валюти, що забезпечили перевищення попиту над пропозицією, стали компанії-нерезиденти, які щомісяця в перших числах конвертують отримані дивіденди в валюту. До них приєдналися імпортери, які вирішили купити долар, що подешевшав для оплати контрактів. І нарешті, бачачи, що цінники поповзли вгору, на ринок вийшли спекулянти з метою зіграти на підвищення. Результатом їх спільних дій стало зростання цінника на покупку до 26,87 гривень, а на продаж - до 26,89 гривень. Але піднятися навіть до 26,90 гривень не вдалося.

Попри те, що експортери сьогодні були менш активні (виплати Держказначейства в кінці липня забезпечили багатьох необхідною гривнею для розрахунків), охочих продати на зростанні знайшлося достатньо. Тому вже після обіду зростання зупинилося, а до закриття котирування знизилися на пару копійок. Національний банк в торгах участі не брав.

Закрили торги понеділка на 7,5 копійок на покупці і 6,5 копійок на продажу вище, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів:

Стартові котирування - 26,77 / 26,87 (купівля / продаж).

Торги понеділка відкрилися так само широко, як і в попередні дні: спред на старті склав 10 копійок. Перші 0,5 млн доларів були продані за ціною 26,8001 гривень ще о 9:26. На старті число заявок на покупку в 6 разів перевищувало число заявок на продаж: це вийшли нерезиденти, слідом за якими вискочили з покупками та спекулянти. Котирування поповзли вгору і вже о 12:20 досягли максимальних денних значень. У цей момент на ринку з'явився Citibank: несподівано для багатьох він не купував, а продавав валюту своїх клієнтів-зернотрейдерів. Його продажі допомогли остудити попит, торгівля змістилася в район 26,84-26,87, де благополучно і проходила аж до завершення торгів.

Котирування закриття - 26,855 / 26,87 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 18,55 млн у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 165,95 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,8339 гривень. Офіційний курс долара на 3 серпня встановлений на позначці 26,8444 гривень за долар, зростання на 2,76 копійки. Офіційний курс євро на 3 серпня встановлений на позначці 31,9032 гривні за євро, зростання на 0,86 копійки.

Готівковий долар сьогодні спочатку виріс в ціні, а до вечора - трохи подешевшав. Вранці оптові обмінні пункти столиці продавали його по 26,90-26,92 гривень, до обіду цінник підняли до 26,94-26,95 гривень, а вже до 17:00 в Києві можна було купити гуртову партію по 26,93 гривень. Проте, за підсумками дня готівковий «американець» подорожчав. На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1871. Сьогодні євро виріс до позначки 1,1896 долара, але потім опустився на 30 пунктів нижче.

Готівковий євро сьогодні протягом дня торгувався в межах 31,85-31,91 гривень, при цьому ціна кілька разів змінювала напрямок руху. Російський рубль днем зміцнився до 72,70 рублів за долар, але не зміг втриматися і до вечора подешевшав на 35 копійок, до 73,05 рублів. Станом на 19:00 він затиснутий у вузькому діапазоні 73,00-73,05 рубля за долар.

Готівковий рубль в столиці сьогодні, як і весь попередній тиждень, продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.