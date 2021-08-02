Monobank спростував угоду з Альфа-банком
Співзасновник Monobank Олег Горохівський спростував інформацію про те, що "Альфа-банк" веде переговори про покупку Monobank. Чутки про подібну операцію він назвав брехнею, повідомляє UBR.
Про це він заявив в закритій фейсбук-групі monobank Community. Раніше коментувати журналістам нібито підготовлювану угоду банкір відмовлявся.
Відзначимо, що в ЗМІ 2 серпня з'явилися повідомлення про те, що "Альфа-банк" нібито має намір викупити необанк (або банк без відділень) - monobank.
На прохання про коментар співзасновник Monobank Олег Горохівський заявив, що "не коментує написи на парканах".
У пресслужбі "Альфа-банку" спочатку відреагували також.
"Чутки не коментуємо", - відзначили там.
Пізніше банк все ж оголосив свою офіційну позицію з цієї новини.
"Інформація в ЗМІ про нібито підготовку угоди з придбання "Альфа-банком України" Monobank не відповідає дійсності. "Альфа-банк Україна" не веде переговори і не планує покупку Monobank", - заявили в пресслужбі фінустанови.