Monobank спростував угоду з Альфа-банком

Співзасновник Monobank Олег Горохівський спростував інформацію про те, що "Альфа-банк" веде переговори про покупку Monobank. Чутки про подібну операцію він назвав брехнею, повідомляє UBR.

Про це він заявив в закритій фейсбук-групі monobank Community. Раніше коментувати журналістам нібито підготовлювану угоду банкір відмовлявся.

Відзначимо, що в ЗМІ 2 серпня з'явилися повідомлення про те, що "Альфа-банк" нібито має намір викупити необанк (або банк без відділень) - monobank.

На прохання про коментар співзасновник Monobank Олег Горохівський заявив, що "не коментує написи на парканах".

У пресслужбі "Альфа-банку" спочатку відреагували також.

"Чутки не коментуємо" , - відзначили там.

Пізніше банк все ж оголосив свою офіційну позицію з цієї новини.