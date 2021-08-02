У Києві затримали п'яного водія маршрутки, який возив пасажирів містом
У Деснянському районі Києва правоохоронці затримали нетверезого водія маршрутки, який перевозив містом пасажирів. Виявилося, що чоловіка обмежили у праві керування транспортними засобами торік, повідомляє РБК-Україна.
На вулиці Милославській патрульна поліція зупинила водія автобусу Ataman, з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік, зі свого боку, відмовився від алкотесту, пояснюючи це тим, що в нього не має можливість витрачати на це час.
Зрештою, виявилося, що чоловіка позбавили права у керуванні транспортними засобами ще у 2020 році.
Правоохоронці відсторонили водія від керування й склали на нього протоколи відповідно до:
- ч. 1 ст. 130 КК України (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння);
- ч. 3 ст. 126 КК України (Керування транспортним засобом особою, тимчасово обмеженою у праві керування).
Автор: Сергій Пишкін