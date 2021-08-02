У Литві на кордоні з Білоруссю хочуть встановити чотириметровий паркан
Служба охорони державного кордону Литви (СОДКЛ) пропонує на кордоні з Білоруссю встановити сітчастий паркан заввишки чотири метри. Довжина огорожі може скласти майже 510 кілометрів, а встановлення паркану коштуватиме 152,46 мільйона євро, повідомляє Кореспондент.
За словами заступника глави СОДКЛ Відаса Мачайтіса, паркан буде зі зварної стрижневої сітки:
"Вгорі він буде закінчуватися стрижнями Y-подібної форми, на яких буде змонтований колючий дріт".
Мачайтіс додав, що конструкцію огорожі буде важко перерізати.
У відомстві замислювалися про будівництво кам'яної стіни на кордоні, однак через болота і торфовища від цієї ідеї відмовилися.
За даними МВС Литви, на обладнання огорожі та системи відеоспостереження на кордоні з Білоруссю може знадобитися близько пів мільярда євро.