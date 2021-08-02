Справа ексватажка бойовиків "ДНР" Безлера передана до суду

Кримінальне провадження щодо одного з лідерів терористів "ДНР", громадянина Росії Ігоря Безлера ("Біс") передано в суд, повідомляє Деловая столица.

"До суду скеровано обвинувальний акт за фактом організації та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного із умисним вбивством… Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.1, ч.2, ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України" , — сказано в повідомленні.

За даними слідчих і контррозвідників СБУ, в червні 2014 року в районі Горлівки Донецької області Безлер очолив угруповання бойовиків. Разом зі своїми спільниками він організував і керував викраденням і тортурами місцевого підприємця. Після цього зловмисник вчинив умисне вбивство потерпілого.

Крім того, в липні 2014 року він організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення. За наказом ватажка угруповання бойовики катували і вбили незаконно затриманого чоловіка.

Безлеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років, а також від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.