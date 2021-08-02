У Києві зник голова Білоруського дому

У Києві під час пробіжки пропав голова громадської організації Білоруського дому в Україні Віталій Шишов, повідомляє Дзеркало тижня.

"Сьогодні вранці голова Білоруського дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся" , - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що з номера Шишова було зроблено кілька так званих "глухарів" (дзвінок, який скидають відразу ж після відповіді на нього), проте зараз зв'язатися з ним неможливо.

"Більше на зв'язок він не виходив. Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але ніяких слідів Віталія не виявили" , - додали активісти.

За їх словами, правоохоронці вже почали пошуки Шишова. На місце зникнення виїхав кінолог.