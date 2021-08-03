У Зеленського спростували чутки про зустріч з Чаусом
Президент Володимир Зеленський не зустрічався з колишнім суддею Дніпровського районного суду Києва Миколою Чаусом, повідомляє Ділова столиця.
Про це написав у своєму Facebook прессекретар глави держави Сергій Никифоров.
"Президент України не зустрічався із суддею Чаусом", — підкреслив спікер президента.
Нагадаємо, раніше народний депутат Гео Лерос повідомив, що президент Володимир Зеленський зустрічався з Миколою Чаусом таємно на прохання колишнього судді.