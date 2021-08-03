У Зеленського спростували чутки про зустріч з Чаусом

Президент Володимир Зеленський не зустрічався з колишнім суддею Дніпровського районного суду Києва Миколою Чаусом, повідомляє Ділова столиця.

Про це написав у своєму Facebook прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

"Президент України не зустрічався із суддею Чаусом" , — підкреслив спікер президента.

Нагадаємо, раніше народний депутат Гео Лерос повідомив, що президент Володимир Зеленський зустрічався з Миколою Чаусом таємно на прохання колишнього судді.