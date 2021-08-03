США введуть нові антиросійські санкції

США введуть нові санкції проти Росії та ускладнять поставку вуглецевої сталі, про це йдеться в заяві Федеральної торгової комісії, повідомляє Лента.Ру.

Обмеження торкнуться продажу безшовних стандартних, лінійних і напірних труб з вуглецевої та легованої сталі. Згідно з розслідуванням Федеральної торгової комісії, поставка цієї продукції з кількох країн завдає шкоди промисловості США.

Після того як експерти винесли позитивне рішення за підсумками перевірки, Мінторг США вирішив опублікувати постанову про введення антидемпінгових мит на поставку цієї продукції з Росії, України, Південної Кореї. Крім того, на імпорт цих товарів з Кореї та Росії будуть введені компенсаційні мита.