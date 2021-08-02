У Запоріжжі загорілася багатоповерхівка

У Запоріжжі ввечері 2 серпня загорівся багатоквартирний будинок. Причиною загоряння міг стати вибух газу - вдень у будинку ремонтували дах, повідомляє РБК-Україна.

За даними Telegram-каналу "Це Запоріжжя" пожежа в багатоквартирному будинку сталася в районі Металургів на вулиці Медведєва. Як повідомили місцеві жителі, днем в будинку ремонтували дах, а ввечері стався вибух.

Користувачі в соцмережах відзначають, що на місце події вже прибули співробітники рятувальних служб, поліції і швидкої допомоги. Інформація про жертви і постраждалих поки не надходила. Полум'я охопило весь дах будинку. Вогонь видно за кілька кілометрів від місця пожежі.

"Страшна трагедія в Запоріжжі! Горить житловий багатоквартирний будинок! Національна поліція, МНС, Швидка допомога на місці! Вимагаємо термінову реакцію і конкретні дії від профільного заступника мера - Віктор Гординський! Потрібна термінова сесія міської ради P. S.: Ми просто зобов'язані розібратися і надати допомогу постраждалим у цій страшній трагедії!"

Автор: Дмитрий Кузнецов