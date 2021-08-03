Білл Гейтс офіційно розлучився з дружиною

Американський суд офіційно розвів мільярдера Білла Гейтса і Мелінду Френч Гейтс, про розрив яких світова преса повідомила в травні, повідомляє Страна.ua.

Про це пише Business Insider, посилаючись на протокол суду від 2 серпня. Пара, у якої троє загальних і вже дорослих дітей, оголосила про розставання після 27 років шлюбу. Як зізналися Гейтси, вони більше не можуть "рости разом". На одному з перших судів по розлученню в травні Мелінда заявила, що не буде змінювати прізвище.

В остаточній постанові про розлучення сказано, що колишнє подружжя погодилися на роздільне проживання. Також Гейтси вирішили розділити свою власність, борги та судові витрати. Всі їхні діти старше 18 років, тому суди не стверджували плани їх виховання та опіки над ними та не призначали аліментів.

Пара таємно одружилася 1 січня 1994 року в Гаваях, на вечірці на честь їхнього весілля виступав Еліс Купер.

За даними ЗМІ, Мелінда звернулася до адвокатів з розлучень ще у 2019 році після того, як з'ясувалося, що Гейтс був пов'язаний з засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном. Протягом декількох тижнів після оголошення про розлучення Гейтса звинувачували в тому, що він приставав до співробітниць і шукав статеві задоволення на стороні.

І Мелінда, і Білл планують залишитися співголовами їх загального фонду - некомерційної організації, метою якої є боротьба з бідністю, хворобами та нерівністю в усьому світі. За словами гендиректора фонду Марка Сузмана, якщо експодружжя не зможе працювати разом, Мелінда піде у відставку через два роки.