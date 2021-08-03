У Києві йде підготовка до локдауну

У Києві очікується збільшення кількості випадків зараження коронавірусом і влада готується до сценарію з введенням найжорсткіших обмежувальних заходів, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, в Києві очікується збільшення захворювань саме в організованих колективах — школах, вузах — тому акцент на щеплення педагогічного складу сьогодні номер один. Рубан також прокоментував підготовку до можливого локдауну в столиці.

"Вже три тижні йде підготовча робота щодо суворого режиму, який може бути за найгіршого сценарію коронавірусу. Але в нас ще є можливість провести й сформувати імунітет на рівні 80-90%, який дасть змогу подолати червону зону. Тому Київ сьогодні вже готується до третьої хвилі, заходи проводяться у всіх життєво важливих сферах" , — сказав Рубан.

Як зазначив чиновник, сьогодні Київ "готується до найгіршого сценарію, але якщо ми зробимо акцент на щепленні, то цього сценарію не буде".