Американський адмірал описав співпрацю з РФ

Американський командувач Другим флотом ВМС, віцеадмірал Ендрю Льюіс описав співпрацю Росії і США, повідомляє Лента.Ру.

Адмірал заявив російському виданню, що співпрацю Москви та Вашингтона можна описати як "адекватну" і завважав за можливе її розвиток.

"Думаю, що у нас адекватна співпраця, але є області, де ми можемо співпрацювати" , - сказав Льюїс, наголосивши на необхідності більш шанобливо ставитися один до одного заради загального блага.

Він додав, що в США вітають будь-яку можливість позитивно спілкуватися з колегами-військовими.

"Що стосується областей співробітництва, то це професійна поведінка, коли є стандарт такої поведінки, який кожен розуміє і реалізує" , - зазначив адмірал.

Серед можливих тем для співпраці він назвав рибальство, розвідку нафти та газу, цінних металів. Льюїс навів у приклад рибні угіддя між Норвегією і Росією, які є одними з найбагатших у світі саме завдяки співпраці двох країн у цій області. Крім того, мова може йти про співпрацю по рятувальних операціях та безпеці на морі.

При цьому адмірал негативно відповів на питання, чи є зараз у його командування плани зустрічей з російськими колегами.