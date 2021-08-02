Україна проти очної зустрічі ТКГ в Мінську

Україна не розглядає запропонований Росією варіант очної зустрічі групи ТКГ в Мінську, поки діє карантин, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це заявив спікер української делегації Олексій Арестович в понеділок, 2 серпня.

"Нині карантинні обмеження через COVID-19 українська сторона сприймає всерйоз і не вважає можливою організацію очної зустрічі. Тим не менш, ми почули позицію російської сторони. Ми її обговоримо на рівні глави делегації, на рівні МЗС і приймемо відповідне рішення до моменту наступного засідання ТКГ - це 26 серпня. Ще є цілий місяць. Ми своєчасно повідомимо наших партнерів" , - сказав він.

За словами Арестовича, "російська сторона видає бажане за дійсне, говорять про те, що ОБСЄ виступає "за" проведення очної зустрічі в Мінську".