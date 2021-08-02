Зеленський "активував" штрафи за перевантаження фур

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає введення адміністративної відповідальності за порушення у сфері габаритно-вагового контролю, повідомляє Ділова столиця.

За даними пресслужби глави держави метою документа є недопущення руйнування автомобільних доріг, поліпшення стану безпеки дорожнього руху, зменшення кількості ДТП та збереження життя і здоров'я людей.

Зокрема, закон вводить адміністративну відповідальність за правопорушення в сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою засобів фото- і відеозйомки, відеозапису, серед іншого, в автоматичному режимі.

Також документ вводить штрафи для водіїв транспортних засобів за невиконання вимог про зупинку від представників Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), внесення недостовірних відомостей про масу або габарити вантажу в товарно-транспортну накладну або інший документ тощо.

Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада прийняла законопроєкт №3743, який передбачає введення штрафів за відмову від габаритно-вагового контролю. Сума штрафу за порушення становить три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз 51 тис. грн).