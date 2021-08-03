Зеленський нагородив 19 військовослужбовців

Президент України з нагоди Дня Повітряних сил відзначив державними нагородами 19 військовослужбовців. Володимир Зеленський підписав відповідний указ №339/2021, повідомляє РБК-Україна.

За інформацією пресслужби Офісу президента України медалями "За військову службу Україні" нагороджені підполковник Едуард Вагаровський і полковник Леонід Прошунін.

Також президент відзначив низку військовослужбовців медалями "За бездоганну службу" III ступеня та "Захиснику Вітчизни".

Як повідомлялося, 1 серпня в Україні відзначали день Повітряних сил ЗСУ. Свято засноване указом президента України від 27 червня 2007 року і відзначається в першу неділю серпня.

Автор: Артур Родивилов