У Конго загинули 11 людей під час аварії човна

На сході Демократичної Республіки Конго щонайменше 11 осіб, включаючи сімох дітей, потонули після того, як їхній човен перекинувся у водах озера Танганьїка. Про це на сході Демократичної Республіки Конго, повідомляє Кореспондент.

"Човен перекинувся в ніч на 1 серпня, виявлені тіла чотирьох жінок і семи дітей, - інформував помічник начальника поста спостереження в місті Мбоко Кашінді Боварі. - На берег змогли вибратися 62 людини" , - передає радіостанція Okapi з посиланням на місцеву владу.

Він зазначив, що точну кількість людей, які перебували в човні, що налетів на камені, не встановлено. Подібні аварії часто відбуваються на Танганьїку. На початку червня в конголезькому секторі озера загинули 19 осіб. Їх човен затонув через сильний вітер.

Нагадаємо, Танганьїка - це найпротяжніше прісноводне озеро у світі з інтенсивним транспортним рухом. Це пов'язано з тим що проходить по його березі автомобільна дорога знаходиться в аварійному стані і рух по ній на ряді ділянок перекрито. У довжину озеро простяглося на 676 кілометрів і має більше ніж 70 кілометрів в ширину.