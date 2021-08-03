Виявлені нові небезпечні наслідки після COVID-19

Вчені зі шведського Університету Умео виявили, що в перші два тижні після COVID-19 значно збільшується ризик серцевого нападу та ішемічного інсульту. Про нову смертельну небезпеку перенесеної коронавірусної інфекції йдеться у статті, опублікованій в журналі The Lancet, повідомляє Лента.Ру.

У великому дослідженні взяли участь 86 742 пацієнти з COVID-19 і 348 481 здорова людина з контрольної групи. При цьому кожному випадку захворювання на коронавірус протиставлялася група з чотирьох осіб, відповідних за віком, статтю та країні проживання.

Фахівці порівняли частоту інфаркту міокарда та інсульту у пацієнтів з COVID-19 з частотою порушень серцево-судинної системи у людей з контрольної групи в період з 1 лютого по 14 вересня 2020 року. З аналізу були виключені особи, які вже перенесли інфаркт та інсульт (відомо, що ризик повторного інфаркту та інсульту у таких людей збільшується).

Виявилося, що COVID-19 збільшував ризик гострого інфаркту міокарда та інсульту в перші два тижні після захворювання в три рази. Ця залежність зберігалася навіть з урахуванням таких факторів, як супутні захворювання, вік, стать і соціально-економічні фактори. Таким чином, гострі серцево-судинні ускладнення являють собою важливий клінічний прояв COVID-19 і підкреслюють важливість вакцинації як профілактики.