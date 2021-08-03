Атаки на танкер Mercer Street: Британія та Іран викликали дипломатів

Великобританія і Іран викликали дипломатів через напад на японський нафтовий танкер Mercer Street біля берегів Оману 29 липня, повідомляє Українська правда.

Як зазначає BBC, у понеділок Великобританія викликала посла Ірану з приводу того, що британський уряд назвав "незаконним нападом". Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Ірану слід "визнати наслідки того, що вони зробили", назвавши інцидент "неприйнятним і обурливим нападом на комерційне судноплавство".

Представник міністерства закордонних справ Саїд Хатібзаде сказав, що звинувачення у відповідальності Ірану "суперечливі, помилкові і провокаційні". Іран викликав тимчасового повіреного в справах Великобританії в Тегерані, а також головного посланника Румунії, щоб висловити протест проти звинувачень.