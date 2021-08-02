В Анталії розбився автобус з росіянами – троє загиблих

У Туреччині автобус, який віз туристів з Анталії в аеропорт, потрапив у ДТП. Троє пасажирів загинули, 16 поранені. Всього в салоні перебували 22 російських туристи, з них 9 дітей, повідомляє Факти.ICTV.

За даними турецьких ЗМІ, аварія сталася на трасі D-400. Автобус врізався в загородження і перекинувся. Після цього він вилетів на зустрічну смугу.

Серед поранених п'ятеро осіб, включаючи водія, перебувають у важкому стані. Всіх постраждалих доставили до лікарень, їм надано медичну допомогу.