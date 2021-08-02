На жителях ОРДЛО випробовують вакцину Sputnik Light без їх відома

Росія провела на тимчасово окупованому Донбасі агітацію, щоб люди вакцинувалися російським препаратом Sputnik V. Але замість нього використовують однокомпонентний двійник Sputnik Light, тим самим вводячи людей в оману, повідомляє Факти.ICTV.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України відзначають, що жителі на окупованій території можуть стати банально піддослідними кроликами для російських фармацевтів, які випробовують на них новий варіант своєї вакцини, перш ніж запропонувати її росіянам.

"Якщо двокомпонентна російська вакцина Sputnik V має цілий ряд побічних ефектів, то виникає питання, скільки таких ефектів має її однокомпонентний нащадок. Ймовірно, їх кількість значно більше" , - підкреслюють в Міноборони.

Sputnik Light не отримала погодження для використання від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Провівши випробування своєї сумнівної вакцини на жителях так званих ЛНР і ДНР, Росія не буде нести за загибель або хвороби людей ніякої відповідальності, в той час, як результат її випробувань на громадянах Росії повністю ляже на плечі російських фармацевтів. Скільки людей вб'є ця вакцина насправді - ніхто не взнає" , - резюмують в Міноборони.

У розвідці також відзначили, що Росія поставляє Sputnik Light в ОРДЛО, намагаючись приховати факти завезення цього препарату.