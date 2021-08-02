У РФ засудили "агента СБУ" за вивезення деталей до ЗРК

Суд у центральній частині Росії 2 серпня засудив громадянина України до більш як трьох років ув’язнення після того, як визнав його винним у спробі незаконного перевезення частин російського ракетного комплексу в Україну, повідомляє Радіо Свобода.

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що цей чоловік має «зв’язки зі Службою безпеки України».

У повідомленнях російських засобів інформації про вирок Йошкар-Олинського міського суду в Республіці Марій Ел не розкривається особу чоловіка.