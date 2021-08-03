Генпрокуратура завела справи по дисертаціям Ківи та Чорного

Після заяви журналістів Офіс Генерального прокурора розпочав розслідувати ймовірні підробки в дисертації нардепа від ОПЗЖ Віктора Чорного, повідомляє УНИАН.

Про це пише Bihus.Info. Раніше журналіст Данило Мокрик повідомив, що Чорний у березні 2021 року з фальсифікаціями захистив кандидатську дисертацію у Міжрегіональній академії управління персоналом.

Автор розслідування вказав, що нардеп подав до своєї дисертації довідку про практичне дослідження, як і Кива, з очевидно підробленим підписом Ольги Руденко.

Також Чорний услід за Кивою подав у науковій роботі посилання на сфальсифіковану збірку матеріалів науково-практичної конференції у МАУП у 2018 році.

За заявою юристів Bihus.Info відкрито провадження за ст. 358 - використання завідомо підробленого документа.

Відзначається, що фальсифікації в дисертації Іллі Киви також перевіряє Державне бюро розслідувань.