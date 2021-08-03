Школяр розбагатів на будівництві ферми з видобутку біткоїнів

Американський школяр взяв участь в будівництві майнінгової ферми і розбагатів, повідомляє "Лента.ру".

Нік Сірс (Nick Sears) у віці 17 років приєднався до проекту SCATE Ventures в Далеспорті, штат Вашингтон, різко змінивши своє життя. Історію юнака розповідає CNBC.

Торгувати на біржі і займатися серйозними фінансами в США можна з 18 років, тому перші біткоїни він отримав тільки через рік після приєднання до проекту. Зараз юнаку 19 років, він отримує 54 тисячі доларів в рік і живе в кімнаті всередині центру обробки даних, де знаходяться 4,5 тисячі процесорів ASIC.

В обов'язки Сірса входить контроль і ремонт майнерів - останні два роки він присвятив вивченню їх роботи. В коледж він вступати не збирається - знання в області пайки і електроніки для нього набагато дорожче, ніж університетська скоринка. Сірсу подобається невизначеність робочих завдань - кожен день на фермі відбувається щось нове: можуть зламатися або згоріти якісь мікросхеми або, наприклад, дані покажуть, що система охолодження працює неефективно.

Сірс встає о сьомій ранку і працює з восьми до чотирьох. Його день починається з обстеження обладнання і його лагодження. Сірсу важливо гарантувати роботу машин 24/7. Якщо хоча б одна з них відключається або працює не на повну потужність, компанія втрачає гроші, а значить, і сам Спірс. Чим більше машин в мережі, тим вище шанси «вирахувати» біткоїни. Приблизно кожні десять хвилин створюється 6,25 біткоїну, у виробництві яких задіяні майнери по всьому світу. Успіх же залежить від обсягів обчислень, які на себе бере ферма.

Машини можуть вийти з ладу по абсолютно різними причинами, в тому числі з-за природних умов. Шторми можуть привести до відключення електрики. Влітку машини можуть перегріватися, особливо на фермах, які за останні два роки перейшли на більш потужні агрегати. При цьому у SCATE Ventures є своя відповідь на подібні складнощі - вона розробила технологію охолодження, яка передбачає занурення машин у непровідну рідину для розсіювання тепла замість використання вентиляторів.