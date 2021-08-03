Держборг США досяг стелі

Мінфін США досяг встановленої Конгресом стелі держборгу і закликав знову його підняти, заявила міністр фінансів Джанет Йеллен, повідомляє "Лента.ру".

Глава відомства звернулася до керівництва Конгресу з листом, заявивши, що Мінфін приступив до «екстраординарних» заходів по тимчасовим запозиченням за відсутності законодавчо затвердженого нового ліміту на держборг.

За її словами, період дії екстраординарних заходів в цьому році може означати підвищену невизначеність, яка пов'язана з економічним впливом пандемії коронавірусу.

"Я при всій повазі закликаю конгрес захистити заставу повного забезпечення і кредиту Сполучених Штатів і вжити заходів якомога швидше", - наголошується в тексті листа.

Раніше в США завершилася дворічна угода щодо припинення ліміту держборгу. Це означає, що його граничне значення знову почало діяти. За даними Bloomberg, до кінця червня сукупна заборгованість майже досягла 28,5 трильйона доларів - 22 трильйона плюс накопичені борги із серпня 2019 року. Якщо Конгрес не вирішить припинити дію ліміту або не збільшить його, то Мінфіну доведеться йти на надзвичайні заходи.

Американська влада стикається з подібною ситуацією з 1980-х років. У ряді випадків федеральному уряду, за винятком окремих відомств, доводилося припиняти роботу до досягнення угоди між двома партіями. Тільки за останні десять років таке траплялося тричі.