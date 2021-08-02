Rapid Trident в Україні: в навчаннях приймуть участь військові з 15 країн

У міжнародних навчаннях Rapid Trident-2021, які пройдуть у вересні у Львівській області, візьме участь близько 6 тисяч військових з 15 країн, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вперше в історії "Rapid Trident" будуть проводитися батальйонні тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Під час них заплановані спільні стрибки українських і американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130", - розповіли в Міноборони.

Україно-американські командно-штабні навчання із залученням військ "Rapid Trident - 2021" розпочнуться 20 вересня і триватимуть до 1 жовтня.