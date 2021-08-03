Житель Харківщини погрозами вимагав у колишньої $ 15 тис

У Харківській області правоохоронці затримали 42-річного чоловіка, який погрозами вбивства вимагав велику суму грошей у колишньо﻿ї співмешканки, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"За даними слідства, в липні 2021 року чоловік почав систематично відправляти повідомлення і дзвонити своїй колишній співмешканці з незаконною вимогою передачі йому 15 тис. доларів неіснуючого боргу.19 липня чоловік надіслав до салону краси, де працює колишня співмешканка, похоронний букет квітів з запискою про те, що в разі невиконання вимоги про передачу 15 тис. доларів, він уб'є її і застосує фізичне насильство до близьких родичів жінки" , - розповіли в обласній прокуратурі.

Побоюючись погроз, потерпіла погодилася передати частину суми колишньому співмешканцю. 30 липня жінка передала частину грошових коштів в сумі 8 тис. доларів, після чого чоловік був затриманий.

khar.gp.gov.ua

30 липня вимагачу повідомлено про підозру. 31 липня судом йому призначено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.