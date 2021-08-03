Названо одну з найсерйозніших загроз для США

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас заявив, що однією з найсерйозніших загроз для США є екстремістські угруповання, що діють на території країни, повідомляє Лента.Ру.

"Внутрішній збройний екстремізм - це найбільша пов'язана з тероризмом загроза з тих, з якими ми стикаємося в країні" , - підкреслив глава відомства і додав, що це один з пріоритетів Сполучених Штатів.

Майоркас також зазначив, що Міністерство внутрішньої безпеки зосереджено на боротьбі з екстремізмом і вживає всіх можливих заходів для його виявлення. Він нагадав, що у відомстві раніше був сформований центр для запобігання злочинів, скоєних екстремістами, створено робочу групу, на відповідні програми виділено 77 мільйонів доларів. Також проводяться внутрішні перевірки для виявлення співробітників з подібними переконаннями.

Міністр зробив висновок, що збір даних був активізований після подій 6 січня 2021 року, коли прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій.

Раніше Міністерство юстиції США висловило побоювання через бажання екс-президента США Дональда Трампа знову зайняти посаду глави держави. На думку відомства, це може провокувати нові безлади, аналогічні подіям у Капітолію в січні 2021 року. У Мін'юсті зробили висновок, що для відновлення Трампа на посаді відсутні правові механізми, а його підозри у фальсифікації виборів були повністю спростовані.