Робота в Україні: кому платять від 60 тис. грн

В Україні на середню зарплату в розмірі від 60 тис. грн можуть претендувати фахівці у сфері IT. Найбільше заробляють спеціалісти, які володіють Angular (платформа JavaScript із відкритим вихідним кодом), повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних статистики work.ua. При цьому середня зарплата в Україні становить близько 14 тис. грн. Жителя Києва заробляють 17 тис., у Дніпрі в середньому платять 12 тис. грн, а в Одесі – 14,5 тис. грн.

Найвищі зарплати в Україні:

Angular-розробник – 63 500 грн

Ruby on Rails програміст – 63 000 грн

Тім лід – 60 000 грн

C ++ програміст – 60 000 грн

Програміст Java – 60 000 грн

Програміст django – 52 500 грн

.Net-програміст – 52 000 грн

Розробник мобільних додатків – 50 000 грн

IOS-програміст – 47 000 грн

Де в Україні найвищі зарплати. Джерело: work.ua

Зазначимо, традиційно програмісти можуть розраховувати на найвищі зарплати в Україні. Це передусім пов'язано з тим, що українським роботодавцям доводиться конкурувати з іноземними. Програміст в Україні може працювати практично на будь-яку міжнародну компанію.