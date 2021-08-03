Пожежа в багатоповерхівці Запоріжжя - відкрито кримінальну справу

Запорізьке обласне управління Нацполіції відкрило кримінальну справу за фактом загоряння даху в багатоповерховому будинку. Пожежники вже ліквідували загоряння, повідомляє РБК-Україна.

За інформацією заступника голови ГУНП у Запорізькій області Павла Карабута наразі мешканці багатоповерхового будинку, де сталася масштабна пожежа, зібралися у школі № 66 разом із представниками міської та обласної влади, рятувальниками та правоохоронцями.

"Відкрито кримінальну справу за ст. 270 КК України (порушення пожежної безпеки)" , - сказав Карабута.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі ввечері 2 серпня загорівся багато квартирний будинок. Причина загоряння міг стати вибух газу - вдень у будинку ремонтували дах.

Автор: Артур Родивилов