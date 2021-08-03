3 серпня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День кавуна, День поцілунків з дзеркалом, День обізнаності про синдром "гвоздики", повідомляє УНИАН.

У США - День штату Джорджія, день Естер, День миття підлог, ніч поза домом, "Візьміть трохи горішків", в Бразилії - День бойового мистецтва "капоейра", в Нігері - День незалежності, День посадки дерев, в Іспанії - свято Колумба, в Сальвадорі - День Сан-Сальвадору, у Венесуелі - День прапора, на Соломонових островах - День провінції Макіра-улава, в Екваторіальній Гвінеї - День Збройних сил, День свободи, в Гвінеї-Бісау - День жертв колонізації.

Пам'ятні дати 3 серпня, річниці та події

У цей день в 1492 році експедиція Христофора Колумба вийшла з міста Палос-де-ла-Фронтера на трьох каравелах - "Санта-Марія", "Нінья" і "Пінта" - у пошуках морського шляху в Азію. Так почалася Перша подорож Колумба в Новий Світ.

У 1922 році Радіо Нью-Йорка застосувало перший в світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зображено грюкання дверима.

У 1926 році на площі Пікаділлі були встановлені перші в Лондоні світлофори.

У 1927 році був вперше проведений сеанс телефонного зв'язку між Берліном і Буенос-Айресом, найдовший за частотою.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 3 серпня вшановує пам'ять святого Онуфрія Печерського і пророка Єзекіїля. Інші назви свята: "Онуфрій Мовчазний", "Безмолвник".

Що сьогодні не можна робити

У цей день все потрібно робити мовчки. Вважається, що якщо порушити заборону, то чекатимуть неприємності і хвороби. Також не можна їсти яблука в не переробленому вигляді, і так до самого Яблучного Спаса.

Прикмети на 3 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

ніч холодна - до морозної і ранньої зими;

гроза - до сирої осені;

багато жолудів - попереду вдалий рік;

багато роси - до неврожаю льону;

павук не плете павутинку - скоро задощить.

Іменини 3 серпня

Іменини у Івана, Анни, Федора, Онисима, Георгія, Онуфрія, Євгенія, Романа, Петра і Семена.