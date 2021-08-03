Трюдо програв Байдену парі та пригостив копченим м'ясом

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо надіслав президенту США Джо Байдену копчене м'ясо по монреальські після перемоги американського клубу «Тампа» над канадським «Монреалем» у фіналі Кубка Стенлі Національної хокейної ліги (НХЛ), повідомляє Лента.Ру.

Раніше в червні Трюдо у Twitter запропонував Байдену укласти парі, на що той погодився. Сторони не уточнили, на що вони посперечалися. У Понеділок 2 серпня пресслужба Білого дому повідомила, що глава американської держави подзвонив канадському прем'єрові та подякував йому за м'ясо по-монреальські, яке було відправлено як привітання на честь перемоги хокейного клубу.

Байден і Трюдо обговорили й ділові питання, наприклад, двостороннє економічне співробітництво і зміцнення конкурентоспроможності економік США і Канади.

8 липня стало відомо, що «Тампа-Бей Лайтнінг» обіграла «Монреаль Канадіенс» в п'ятому матчі фінальної серії плей-офф Національної хокейної ліги (НХЛ) і стала переможцем Кубка Стенлі. Зустріч пройшла на «Амалі-Арені» і закінчилася з рахунком 1: 0. Єдину шайбу закинув нападаючий Росс Колтон.