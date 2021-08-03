Чорнобильцям з серпня підвищили пенсії

В серпні значно підвищаться пенсії для людей з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС. Також пенсіонери цієї категорії отримають доплати за липень. Річ у тім, що поправки до законів, які встановлюють нові мінімальні розміри пенсій, були прийняті тільки в середині липня. Але вони передбачають підвищення пенсій "заднім числом", повідомляє Сьогодні.

Тому вийде, що в серпні пенсіонери-чорнобильці, яким встановлено інвалідність, отримають підвищені пенсії за серпень і доплати за липень, пише сайт "Сьогодні".

Нові розміри пенсій

Пенсії для осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, підвищуються на 80-200%. Зокрема:

для людей з I групою інвалідності – від 2780 до 6000 грн;

для людей з II групою інвалідності – від 2317,5 до 4800 грн;

для людей з III групою інвалідності – від 2039,4 до 3700 грн;

для дітей з інвалідністю – від 1854 до 3700 грн.

Крім того, підвищується мінімальна сума загальних соціальних виплат для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю. Тепер держава буде виділяти адресну допомогу, якщо загальна сума виплат, включаючи надбавки і додаткові пенсії, менша за такі розміри:

для людей з I групою інвалідності – 10 340,35 грн (було 5283,9 грн);

для людей з II групою інвалідності – 8272,28 грн (було 4727,7 грн);

для людей з III групою інвалідності – 6204,21 грн (було 4171,5 грн).

Ця "гранична" сума також підвищується з 1 липня. Тобто в серпні "чорнобильці" отримають підвищені доплати за два місяці.

Також підвищуються "заднім числом" пенсії для інших осіб з інвалідністю.