Курс валют НБУ на 3 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 3 серпня 2021 року
Курс долара, у порівнянні з 2 серпня, досяг рівня 26.84 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 1 коп. до 31.90 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.69 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився на 15 коп. до 37.29 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 2 коп. до 29.63 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 7.00 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.844 400
|EUR
|євро
|31.903 200
|RUB
|рубль
|0.368 880
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.293 600
|CHF
|Швейцарський франк
|29.634 500
|PLN
|польський злотий
|7.000 900