Курс валют НБУ на 3 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 3 серпня 2021 року

Курс долара, у порівнянні з 2 серпня, досяг рівня 26.84 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 1 коп. до 31.90 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.69 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 15 коп. до 37.29 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 2 коп. до 29.63 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 7.00 за 1 польський злотий.