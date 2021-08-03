Курс валют НБУ на 3 серпня

Курс валют НБУ на 3 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 3 серпня 2021 року

Курс долара, у порівнянні з 2 серпня, досяг рівня 26.84 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 1 коп. до 31.90 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.69 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 15 коп. до 37.29 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 2 коп. до 29.63 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 7.00 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.844 400 +0.028
EUR євро 31.903 200 +0.009
RUB рубль 0.368 880 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 37.293 600 --0.151
CHF Швейцарський франк 29.634 500 +0.017
PLN польський злотий 7.000 900 +0.011
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