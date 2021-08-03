Блінкен звинуватив Лукашенко в "підриві олімпійського духу"

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив президента Білорусі Олександра Лукашенка в підриві олімпійського духу через інцидент з білоруської легкоатлеткою Христиною Тімановською. Про це він написав у Twitter, повідомляє Лента.Ру.

Глава Держдепартаменту заявив, що режим лідера республіки мав на меті скоєння акту репресій проти спортсменки, намагаючись змусити її залишити Олімпіаду "тільки за те, що вона скористалася правом на свободу слова".