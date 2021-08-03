Чиновницю з Трускавця засудили до ув'язнення за привласнення держкоштів

До семи років позбавлення волі засудили начальницю відділу бухобліку одного з управлінь Трускавецької міської ради Львівської області, яка заволоділа 1,3 млн грн бюджетних коштів, повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Встановлено, що з 2017 до червня 2020 року підсудна за допомогою персонального комп'ютера входила в автоматизовану систему інтернет-банку і вносила туди відомості щодо розподілу виплат управління. Зокрема, вона безпідставно вносила завідомо неправдиві дані щодо розміру свого грошового забезпечення, що підлягав виплаті" , - зазначено в повідомленні.

В результаті неправомірних дій чиновниця заволоділа грошима на суму 1,3 млн грн.

Суд підтримав позицію держобвинувачення і визнав обвинувачену винуватою, засудивши її до 7 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна, а також заборонив протягом 3 років обіймати певні посади, зазначено в повідомленні прокуратури Львівської області.