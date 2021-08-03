Байден планує провести глобальний саміт через COVID-19

Американський лідер має намір у вересні цього року провести глобальний онлайн-саміт з боротьби з коронавірусною інфекцією. Про це заявляє Axios з посиланням на джерела, знайомі з обговоренням ініціативи, повідомляє Кореспондент.

Як зазначає видання, головною темою саміту стане штам Дельта і боротьба з ним:

"Метою форуму є активізація зусиль країн у розподілі вакцин від коронавірусу і ресурсів сфери охорони здоров'я у зв'язку з поширенням штаму Дельта".

Джерела видання уточнили, що наразі американська адміністрація обговорює з неурядовими організаціями деталі подібної конференції.