Оренда доступних квартир біля метро сильно дорожчає

З початку року вартість оренди житла виросла, у середньому, на 10-15%. При цьому, як розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта, найбільше подорожчали "соціальні" малогабаритні квартири старої забудови, розташовані поблизу станцій метро або транспортних вузлів, повідомляє UBR.

За його даними, максимальне збільшення цін зафіксовано в найбільших містах України, а саме - Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі та Києві.

"В інших обласних центрах зростання цін менш відчутне: від 5% до 10%" , - розповів експерт.

До середини серпня розцінки, швидше за все, поки сильно не зміняться. Але до кінця року вартість оренди може зрости в середньому ще на 10-15%.

Підштовхує прайси вгору і попит на орендоване житло, який виріс на 20-25% в порівняні з минулим роком.

Підкосити цінники може ймовірне введення всеукраїнського локдауну. Наприклад, каже Піта, торік вартість орендних квартир впала на 25-70%, в залежності від регіону і затребуваності житла. Але після стабілізації ситуації розцінки все одно знову пішли вгору.

На думку експерта, жорсткі карантинні обмеження відразу позначаться як на рівні попиту, так і на вартості оренди. Він вважає, якщо пропозиція на 40-50% перевищить попит, то варто очікувати зниження орендних цін на 20-25%.

Однак після скасування обмежень ринкова кон'юнктура здатна відновитися протягом 2-3 місяців, підсумував Юрій Піта.