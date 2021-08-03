Українці феноменально стартували на змаганнях із боротьби

Українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк (до 87 кг) і Парвіз Насібов (до 67 кг), а також представниця нашої країни у вільній боротьбі Ірина Коляденко (до 62 кг) феноменально стартували на Олімпіаді в Токіо, вийшовши в півфінал змагань. Всі вони розпочинали виступи зі стадії 1/8 фіналу, повідомляє Обозреватель.

Найбільш яскраво на турнірі поки що виступає Коляденко. Вона не найкращим чином провела перші хвилини сутички проти нігерійки Амінат Аденії, дозволивши суперниці виконати кидок і заробити чотири очки. Але українка швидко перевернула хід подій, поклавши представницю африканської країни на лопатки.

Таким же способом вона розібралася і з китаянкою Лун Цзя, дотиснувши спортсменку з Піднебесної на останніх секундах першої половини. У півфіналі вона зустрінеться з Айсулуу Тінібековою з Киргистану.

Насібов спочатку переміг данця Фредріка Бьеррехуса з рахунком 5:1, а потім з великими труднощами здолав віцечемпіона світу 2019 року і переможця світової першості у 2018-му росіянина Артема Суркова. Кожен з борців набрав по одному очку, але далі пройшов українець, оскільки останнім зробив результативну дію. Наступним його опонентом стане єгиптянин Мохамед Ельсаєд.

Беленюк також вдало розпочав змагання в категорії до 87 кг, взявши реванш у серба Зурабі Датунашвілі (3:1), який переміг нашого співвітчизника на шляху до тріумфу на чемпіонаті Європи-2021. У чвертьфіналі Жан взяв гору над алжирцем Баширом Сід Азаром, закінчивши сутичку з рахунком 1:1, але вигравши за рахунок того, що набрав очко останнім.