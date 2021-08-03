"Українці гинуть за безпеку Європи": заява дипломатів щодо "ПП-2"

Голова сенатського комітету США з міжнародних відносин Боб Менендес разом з дипломатами 8 країн виступив зі спільною заявою щодо запуску "Північного потоку-2", повідомляє УНІАН.

Йдеться про Естонію, Чехію, Ірландію, Латвію, Польщу, Україну, Велику Британію і Литву.

"Ми, голови комітетів з закордонних справ наших національних парламентів, продовжуємо виступати проти проєкту газопроводу "Північний потік-2" і з жалем зауважуємо нещодавнє рішення США і Німеччини щодо нього, що тягне за собою відновлення будівництва газопроводу", – йдеться у рішенні.

Підписанти розглядають "Північний потік-2" як "геополітичний проєкт, спрямований на розширення впливу Росії у Європі шляхом домінування на енергетичному ринку" .

"Завершення будівництва трубопроводу посилить вплив російського газу на енергетичний баланс Європи, поставить під загрозу національну безпеку держав-членів ЄС і США, а також поставить під загрозу і без того нестійку безпеку і суверенітет України", – вважають дипломати.

Сторони наголошують, що "ПП-2" дає Росії ще один інструмент тиску і шантажу на Україну.

"Україна продовжує наштовхуватися на жорстоку агресію Росії й воєнну окупацію її територій через свій проєвропейський вибір. Унаслідок чого загинули понад 14 тисяч українців, і щотижня усе більше солдатів віддають свої життя, захищаючи свою Батьківщину та Європу", – нагадали дипломати.

Також у документі йдеться про наслідки для Європи завершення будівництва російської труби. Зокрема – підрив розвитку єдиного лібералізованого й відкритого європейського рику шляхом консолідації джерел поставок через "ПП-2".

Німеччину закликали знизити залежність від газу й прискорити перехід на зелену енергію.

"Нам треба взяти на себе колективне зобов’язання зі збільшення підтримки безпеки й обороноздатності України, щоби запобігти поглибленню чинної кризи запуском "ПП-2", – йдеться у заяві.

В цьому контексті НАТО закликали взяти на себе обов’язок з посилення стримування дій Росії на східному флангу від Балтійського до Чорного морів.

Сторони зобов’язуються розробити дорожню карту вступу України до альянсу у випадку, якщо Україна проведе необхідні реформи й відповідатиме стандартам членства в НАТО.