Мінкульт створив цифрову мапу подій до Дня Незалежності

Міністерство культури та інформаційної політики створило цифрову мапу подій до Дня Незалежності України, повідомляє Деловая столица.

Цифрова мапа подій — це національна єдина платформа, що висвітлюватиме події, які присвячені 30-й річниці незалежності. Проєкт охоплює всі області України, кожна з яких позначена своїм унікальним символом-квіткою.

МКІП спільно з обласними державними адміністраціями планує провести понад 300 святкових заходів.

"Щоб з кількох сотень заходів, які ми реалізуватимемо з ОДА, обрати собі декілька до вподоби — треба дійсно мати витримку. Саме мапа подій і спрощує цю задачу: збираючи інформацію про кожен з них в одному місці" , — прокоментував міністр культури Олександр Ткаченко.

На мапі в інтерактивному форматі відображатиметься місце, дата і час подій з розгорнутою інформацією про них. Можливий пошук за локацією та датою, посилання на соціальні мережі та інші зовнішні ресурси.

Переглянути мапу подій до Дня Незалежності України можна за посиланням﻿.