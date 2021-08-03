Мінкульт створив цифрову мапу подій до Дня Незалежності

Мінкульт створив цифрову мапу подій до Дня Незалежності

Міністерство культури та інформаційної політики створило цифрову мапу подій до Дня Незалежності України, повідомляє Деловая столица.

Цифрова мапа подій — це національна єдина платформа, що висвітлюватиме події, які присвячені 30-й річниці незалежності. Проєкт охоплює всі області України, кожна з яких позначена своїм унікальним символом-квіткою.

МКІП спільно з обласними державними адміністраціями планує провести понад 300 святкових заходів.

"Щоб з кількох сотень заходів, які ми реалізуватимемо з ОДА, обрати собі декілька до вподоби — треба дійсно мати витримку. Саме мапа подій і спрощує цю задачу: збираючи інформацію про кожен з них в одному місці", — прокоментував міністр культури Олександр Ткаченко.

На мапі в інтерактивному форматі відображатиметься місце, дата і час подій з розгорнутою інформацією про них. Можливий пошук за локацією та датою, посилання на соціальні мережі та інші зовнішні ресурси.

Переглянути мапу подій до Дня Незалежності України можна за посиланням﻿.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics