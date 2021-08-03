Вхід заборонений: чи законні будуть обмеження для нещеплених

В Україні серйозно задумалися над впровадженням обмежень для невакцинованих громадян, повідомляє Вести.

Якщо ідею підтримають, то зайти в кафе або проїхатися в транспорті без вакцини буде вельми проблематично. Проте, як кажуть юристи, все законно.

Немає довідки - йди пішки

Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу").

"МОЗ уже анонсував, що в разі погіршення епідситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів (в даний час щеплена лише половина педагогів). На мою думку, аналогічні обмеження логічно ввести для транспортників, підприємств громадського харчування, комерційних або комунальних структур , співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує ніяк не менше людей, ніж учитель", - написав він у Facebook.

Радуцький уточнив: про обов'язкову вакцинацію не йдеться:

"Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники. Ще місяць тому у нас був дефіцит препаратів для щеплення. Але на позаминулому тижні ми отримали понад 2 млн вакцин, на минулому тижні - понад 2, 5 млн. Вакцинація відкрита для всіх бажаючих".

Першим дзвіночком вже стала постанова Кабміну від 28 липня, якою уряд дозволив відвідування шкіл в помаранчевих зонах тільки в тому випадку, якщо більше 80% персоналу навчального закладу мають документи про проходження повного курсу вакцинації. Таким чином, щеплення в Україні стає умовно обов'язковим.

Тим часом у МОЗ також говорять, що розглядають привілеї для вакцинованих. Правда, які - не уточнюють.

Торгівля довідками

Журналісти поспілкувалися з представниками професій, яких можуть торкнутися дані нововведення.

"Я завжди говорив, що водій - це та категорія, яка стоїть нарівні з медиками. При будь-епідемії ми найбільш уразливі. Все, чим ми можемо захистити наших водіїв сьогодні, - це комплект масок і санітайзер. Що стосується тих обмежень, які планують ввести для нещеплених, - коли вже весь світ стоїть на сторожі свого здоров'я, то і ми повинні слідувати цьому тренду. Тільки ось водій не повинен займатися будь-якими обмежувальними заходами. Він не є ні експертом, ні співробітником правоохоронних органів", - сказав глава Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко.

Він не розуміє, як водіїв, які, так би мовити, не особливо повірили в усю цю справу, примусово вакцинувати.

Не в захваті від змін і ресторатори.

"Порівнювати Україну з європейськими країнами не варто. По-перше, там вакцини у вільному доступі почали з'являтися набагато раніше. У нас же відносно недавно. І у людей до щеплень є маса питань. Тому якщо персонал почнуть примушувати вакцинуватися, то співробітники просто мінятимуть роботу. І так сьогодні людей не вистачає. За минулий рік ресторатори позбулися 50% персоналу. Я знаю, що багато хто з них пропонують співробітникам вакцинуватися. Але тільки 30% з фахівців поки погодилися", - сказала генеральний директор консалтингового агентства "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова.

За її словами, подібні обмеження вводили в РФ. Там вхід в ресторани був дозволений тільки по QR-коду.

"Але через місяць, після того як ресторани втратили до 70% клієнтів, ці норми скасували", - сказала Насонова.

На її думку, такі нововведення загрожують появою чорного ринку довідок.

"Зазвичай, коли в країні виникають такі зобов'язалівки, завжди з'являються підроблені документи. Та ж історія з санітарними книжками. Ресторани вже протягом 30 років повинні були проходити медогляд. Але не менше половини всіх кафе і ресторанів просто купують ці книжки або співробітники самі їх купують без реального медогляду", - сказала Насонова.

Конституційно?

Але як би не подобалися такі заходи українцям, юристи запевняють: нічого антиконституційного в них немає.